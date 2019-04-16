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Общество

Ирина Ремер: Удивляюсь гибкости женского ума

16 апреля 2019 года, 10:44

В апреле на проекте «Модная революция» с участницей Мариной Дмитриевой работала женский коуч Ирина Ремер. 

- Как же я люблю эти встречи! Каждая встреча - разговор по душам. В непринужденной беседе достаем зерно проблемы и находим пути ее решения самым благоприятным способом, - поделилась Ирина по итогам консультации. -  Так неожиданно решается ребус. Удивляюсь гибкости женского ума, когда подключаем к решению веление сердца из территории «Я достойна!», «Я ценна!»

Мы поговорили обо всем: и о деньгах, и о мужчинах, и о детях, и о предназначении. Все эти темы переплетаются природным узором. Посчитали гороскоп предназначения для Марины. Это мой любимый инструмент, который всегда раскроет ключики к талантам человека и укажет, куда двигаться. Когда ясно увидишь свой узор, свой сценарий, решение приходит как естественное продолжение кружева жизни. Все своевременно! Все на своих местах!

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь. 

Ирина Ремер знает, как помочь женщине стать счастливой
Фото Татьяна Родина
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