Ирина Ремер: Удивляюсь гибкости женского ума

В апреле на проекте «Модная революция» с участницей Мариной Дмитриевой работала женский коуч Ирина Ремер.

- Как же я люблю эти встречи! Каждая встреча - разговор по душам. В непринужденной беседе достаем зерно проблемы и находим пути ее решения самым благоприятным способом, - поделилась Ирина по итогам консультации. - Так неожиданно решается ребус. Удивляюсь гибкости женского ума, когда подключаем к решению веление сердца из территории «Я достойна!», «Я ценна!»

Мы поговорили обо всем: и о деньгах, и о мужчинах, и о детях, и о предназначении. Все эти темы переплетаются природным узором. Посчитали гороскоп предназначения для Марины. Это мой любимый инструмент, который всегда раскроет ключики к талантам человека и укажет, куда двигаться. Когда ясно увидишь свой узор, свой сценарий, решение приходит как естественное продолжение кружева жизни. Все своевременно! Все на своих местах!

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь.