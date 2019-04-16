Презентация обновленного Mitsubishi L200 состоялась в Пскове

В минувшие выходные в Пскове состоялась презентация обновленного Mitsubishi L200. Об этом «Псковской правде» сообщили в ООО «Савва-Авто», которое является официальным дилером Mitsubishi Motors в России.

В ходе презентации обновленного автомобиля ведущий Владимир Дягилев рассказал об основных изменениях по сравнению с «дорестайлингом». В Mitsubishi L200 установлена новая автоматическая коробка передач 6АТ, оптимизированы настройки подвески, улучшены тормозная система, аэродинамические характеристики, топливная экономичность, усилена жёсткость кузова, снижены шумы от сопротивления воздуха. Также в обновлённой версии увеличена глубина кузова +15 мм (865 мм), длина и высота машины - на 20 и 10 мм, дорожный просвет – на 15 мм, углы въезда и съезда – 31° и 29°

После презентации состоялся розыгрыш сувениров с символикой Mitsubishi, фуршет и выступление коллектива «Профессор-Джаз».

Узнать подробности об этом и других автомобилях Mitsubishi можно на этом сайте или по адресу: Псков, улица Ижорского батальона, дом 36.

Задать вопросы и записаться на тест-драйв можно по телефону: 8 (8112) 79-79-79.