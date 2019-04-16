Презентация обновленного Mitsubishi L200 состоялась в Пскове

В минувшие выходные в Пскове состоялась презентация обновленного Mitsubishi L200. Об этом «Псковской правде» сообщили в ООО «Савва-Авто», которое является официальным дилером Mitsubishi Motors в России.
В минувшие выходные в Пскове состоялась презентация обновленного Mitsubishi L200. Об этом «Псковской правде» сообщили в ООО «Савва-Авто», которое является официальным дилером Mitsubishi Motors в России.
После презентации состоялся розыгрыш сувениров с символикой Mitsubishi, фуршет и выступление коллектива «Профессор-Джаз».
Узнать подробности об этом и других автомобилях Mitsubishi можно на этом сайте или по адресу: Псков, улица Ижорского батальона, дом 36.
Задать вопросы и записаться на тест-драйв можно по телефону: 8 (8112) 79-79-79.