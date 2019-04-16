Псковские байкеры помогли ГИБДД поймать пятерых пьяных водителей

Во время рейда байкеры помогали экипажам ГИБДД, пропагандировали законопослушное поведение на дороге среди других водителей мототранспортных средств.

Члены псковских мотоклубов вместе с дорожными полицейскими приняли участие в профилактической акции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Только за этот выходной день на улицах Пскова выявлено 50 нарушений правил дорожного движения. В частности, задержаны пять пьяных водителей, а также три водителя, не имевших права управления транспортными средствами, из них двое - на мотоциклах.

Напомним, 7 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов 6-летняя девочка угодила под колеса мотоцикла. 33-летний водитель мотоцикла «Honda» не сумел вовремя затормозить и сбил маленькую девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался в Детской областной больнице от полученных травм.