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Общество

Псковские байкеры помогли ГИБДД поймать пятерых пьяных водителей

16 апреля 2019 года, 10:43

Члены псковских мотоклубов вместе с дорожными полицейскими приняли участие в профилактической акции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Во время рейда байкеры помогали экипажам ГИБДД, пропагандировали законопослушное поведение на дороге среди других водителей мототранспортных средств.

Подобные профилактические акции планируют проводить регулярно.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Только за этот выходной день на улицах Пскова выявлено 50 нарушений правил дорожного движения. В частности, задержаны пять пьяных водителей, а также три водителя, не имевших права управления транспортными средствами, из них двое - на мотоциклах.

Напомним, 7 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов 6-летняя девочка угодила под колеса мотоцикла. 33-летний водитель мотоцикла «Honda» не сумел вовремя затормозить и сбил маленькую девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался в Детской областной больнице от полученных травм.

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