Псковские байкеры помогли ГИБДД поймать пятерых пьяных водителей

Члены псковских мотоклубов вместе с дорожными полицейскими приняли участие в профилактической акции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Во время рейда байкеры помогали экипажам ГИБДД, пропагандировали законопослушное поведение на дороге среди других водителей мототранспортных средств.
Только за этот выходной день на улицах Пскова выявлено 50 нарушений правил дорожного движения. В частности, задержаны пять пьяных водителей, а также три водителя, не имевших права управления транспортными средствами, из них двое - на мотоциклах.
Подобные профилактические акции планируют проводить регулярно.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Напомним, 7 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов 6-летняя девочка угодила под колеса мотоцикла. 33-летний водитель мотоцикла «Honda» не сумел вовремя затормозить и сбил маленькую девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался в Детской областной больнице от полученных травм.