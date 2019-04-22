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Общество

Приём заявок на конкурс «Алые паруса: попади на обложку» завершится через три дня

22 апреля 2019 года, 16:30

На обложке — фото одного из выпускников. Чье именно, выбирают читатели «Псковской правды» во время фотоконкурса. Его победитель получает фотосессию и право украсить обложку.

Правила конкурса предельно просты: если ты учишься в 11-м классе и для тебя в этом году звучит последний звонок, до 25 апреля загружай свое фото в специальный альбом в паблике «Псковской правды» «ВКонтакте». Но не спеши ставить лайки! Учитываться они не будут, ведь само голосование за участников будет проходить на сайте «Псковской правды» в разделе «Фотоконкурсы». Начнется голосование 26 апреля. О его старте мы сообщим дополнительно в наших социальных сетях и в ленте новостей. Продлится голосование до 14 мая, завершение конкурса запланировано на 12:00. Целиком положение о конкурсе опубликовано в нашей группе «ВКонтакте».

Обращаем ваше внимание, что каждый класс или родители отдельного выпускника могут выразить на страницах альманаха благодарность классному руководителю, учителям и руководству школы за прошедшие годы. Также вы можете обратиться к выпускникам с напутственным словом, пожелав доброго пути во взрослую жизнь.

Напомним, в 2018 году победу в конкурсе одержала Анастасия Карпова из Струго-Красненского района.

СПРАВКА

Фото целых классов для внутренних страниц «Алых парусов» до 19 апреля нужно высылать на электронную почту: pskovpp@yandex.ru

Подробности о размещении поздравлений и благодарностей по телефону: 8 (8112) 57-33-55.

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