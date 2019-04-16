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Спорт

Футбольный клуб «Псков-747» победил со счётом 1:0 «Знамя Труда» из Орехово-Зуево

16 апреля 2019 года, 10:28

Футбольный клуб «Псков-747» одержал уверенную победу в первой после перерыва официальной домашней игре первенства России по футболу против команды из Орехово-Зуево — «Знамя Труда». Единственный гол в матче забил капитан хозяев — Антон Шишаев. Гол стал для него седьмым в сезоне (из 24 забитых командой), нападающий поднялся на пятую строчку списка бомбардиров второго дивизиона группы «Запад».

Антон Шишаев (лицом на фото) вдвое старше Коренблюма (23 номер).
Фото пресс-службы ФК «Псков-747».
Между тем игра была примечательна и в другом. В стартовом составе «747» дебютировал Александр Коренблюм, 17 лет которому исполнится только 21 апреля. Коренблюм уже выходил на замену в официальных матчах за команду. Полузащитник уверенно выглядел на поле, хотя и достаточно часто ошибался. Он является воспитанником футбольной школы «Стрела», (тренер — Юрий Баскаков). Вместе со своими партнерами по команде летом 2018 года Коренблюм работал болбоем на финале чемпионата мира по футболу в России, то есть подавал мячи на поле. Это право «Стрела» добыла, одержав в 2017 году победу на всероссийском турнире «Кожаный мяч». Позднее весь состав был зачислен в школу «747».

Кроме того, в этом матче вратарь Пскова Денис Долгий провел четвертый сухой матч в сезоне. Благодаря победе над старейшим футбольным клубом страны «Псков-747» опередил «Коломну», которую победил в прошлом матче на выезде со счетом 6:1.

Между тем «Луки-Энергия», соседствующая с «747» в таблице, уступила «Ленинградцу» на выезде 1:3. После 19 туров Псков из 12 команд на 7-м месте, Великие Луки — на 11-м. В следующем туре команды Псковской области встретятся между собой в Великих Луках на стадионе «Экспресс». 

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