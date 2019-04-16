Великолукский боксёр Сергей Егоров в Кёльне одержал четыре победы в четырёх боях

В немецком Кёльне завершился Кубок мира по боксу. В турнире принимали участие сильнейшие боксеры из России, США, Кубы и других стран мира. В составе сборной России выступал великолукский боксер Сергей Егоров.

В весовой категории +91 кг великолучанин в финальном бою одержал победу над боксером из Санкт-Петербурга Иваном Верясовым. Всего наш боксер провел на турнире четыре боя и, одержав четыре победы, выполнил норматив мастера спорта международного класса. Сергей Егоров является воспитанником спортшколы «Экспресс», спортсменом клуба единоборств «Отечество — Псковская область» и тренируется под руководством Алексея Селиверстова.

Между тем в Иркутске прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу. В нем участвовало более 600 лучших спортсменов страны. За первое место и возможность выступить на чемпионате Европы, который пройдет в Венгрии в городе Будапеште, поборолся спортсмен из Пскова Александр Поляков. Он провел 3 боя и в трех одержал победу, тем самым завоевав путевку в Будапешт.

Также отметим, что на завершившемся в румынском Бухаресте чемпионате Европы по греко-римской борьбе студент Великолукской академии физкультуры Муса Евлоев завоевал золотую медаль.