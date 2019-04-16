Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Спорт

Великолукский боксёр Сергей Егоров в Кёльне одержал четыре победы в четырёх боях

16 апреля 2019 года, 09:49

В немецком Кёльне завершился Кубок мира по боксу. В турнире принимали участие сильнейшие боксеры из России, США, Кубы и других стран мира. В составе сборной России выступал великолукский боксер Сергей Егоров.

Сергей Егоров к 27 годам дорос до международного ринга.
Фото Федерации бокса Псковской области.
В весовой категории +91 кг великолучанин в финальном бою одержал победу над боксером из Санкт-Петербурга Иваном Верясовым. Всего наш боксер провел на турнире четыре боя и, одержав четыре победы, выполнил норматив мастера спорта международного класса. Сергей Егоров является воспитанником спортшколы «Экспресс», спортсменом клуба единоборств «Отечество — Псковская область» и тренируется под руководством Алексея Селиверстова.

Между тем в Иркутске прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу. В нем участвовало более 600 лучших спортсменов страны. За первое место и возможность выступить на чемпионате Европы, который пройдет в Венгрии в городе Будапеште, поборолся спортсмен из Пскова Александр Поляков. Он провел 3 боя и в трех одержал победу, тем самым завоевав путевку в Будапешт.

Также отметим, что на завершившемся в румынском Бухаресте чемпионате Европы по греко-римской борьбе студент Великолукской академии физкультуры Муса Евлоев завоевал золотую медаль. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
25 апреля 14:54

Братья-васильки

Образцово-спортивная семья

Спорт
19 апреля 10:22

Фигурное управление

В Федерации фигурного катания Псковской области новое главное лицо — Юлия Зайцева

Спорт
11 апреля 11:41

Лихорадка на Западе

Футбол во втором профессиональном дивизионе возвращается, а вместе с ним — радость и боль