Великолукский боксёр Сергей Егоров в Кёльне одержал четыре победы в четырёх боях

В немецком Кёльне завершился Кубок мира по боксу. В турнире принимали участие сильнейшие боксеры из России, США, Кубы и других стран мира. В составе сборной России выступал великолукский боксер Сергей Егоров.
В немецком Кёльне завершился Кубок мира по боксу. В турнире принимали участие сильнейшие боксеры из России, США, Кубы и других стран мира. В составе сборной России выступал великолукский боксер Сергей Егоров.
Между тем в Иркутске прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу. В нем участвовало более 600 лучших спортсменов страны. За первое место и возможность выступить на чемпионате Европы, который пройдет в Венгрии в городе Будапеште, поборолся спортсмен из Пскова Александр Поляков. Он провел 3 боя и в трех одержал победу, тем самым завоевав путевку в Будапешт.
Также отметим, что на завершившемся в румынском Бухаресте чемпионате Европы по греко-римской борьбе студент Великолукской академии физкультуры Муса Евлоев завоевал золотую медаль.