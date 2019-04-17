День воинской славы в Пскове отметят митингом у памятника Александру Невскому

В четверг, 18 апреля, в 15.00 у монумента в память о Ледовом побоище состоится торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу русским воинам и великому князю Александру Невскому. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Откроет мероприятие торжественный митинг, в котором примут участие руководители области, города и Псковского района, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил, военнослужащие, представители общественных и молодежных организаций, учащиеся, студенты и жители Пскова.

Далее состоится церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу русским воинам и великому князю Александру Невскому.

По окончании церемониала воинские подразделения, отряды военно-патриотического движения «Юнармия» Псковского и Себежского районов, воспитанники Центра «Патриот» пройдут торжественным маршем. В честь подвига дружины Александр Невского воины псковского гарнизона произведут оружейный салют.

На смотровой площадке будет развернут передвижной пункт по набору для службы по контракту и выставка военной техники.