В Псковской области посадят больше леса, чем в прошлом году

В Псковской области в 2019 году будет восстановлено больше леса, чем в минувшем году. Об этом на расширенной коллегии Минприроды РФ сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В области будут проведены лесовосстановительные работы на территории общей площадью 4,4 тысячи га. Это на 200 га больше, чем в 2018 году, отметил Ведерников. Речь идет о высадке 9 млн саженцев.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что почти 90% объемов лесовосстановления - это обязанность арендаторов леса. При этом штрафы для них не сопоставимо ниже необходимых на лесовосстановление затратат. Михаил Ведерников предложил на федеральном уровне разработать процедуру расторжения договоров аренды за неисполнение мероприятий по лесовосстановлению.

В заключение выступления Михаил Ведерников поблагодарил Минприроды РФ и его главу Дмитрия Кобылкина за поддержку и методическое сопровождение в вопросах экологии.