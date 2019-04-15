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Спорт

Псковский велосипедист Сергей Фирсанов взял серебро на чемпионате России в Судаке

15 апреля 2019 года, 17:13

Псковский спортсмен, мастер спорта Международного класса Сергей Фирсанов завоевал серебряную медаль Чемпионата России по велосипедному спорту, который в минувшие выходные завершился в Судаке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Велосипедист из Пскова вошел в число призеров Чемпионата России.
Фото пресс-службы RusVelo.
В групповой горной гонке воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области преодолел дистанцию в 130 километров с результатом 3,59 часа. Сергей Фирсанов прекрасно проявил себя на сложных горных участках с перепадами высот и занял в результате вторую строчку турнирной таблицы.

Этот спортивный сезон для велосипедиста оказался довольно успешным. Ранее Сергей Фирсанов показал отличные результаты на Всероссийских соревнованиях. Так, в групповой гонке на 120 километров он занял 1-е место, в гонке на 170 км — 2-еместо.

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