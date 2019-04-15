Создатели спектакля «Река Потудань» отправились на «Золотую маску» в Москву

Постановочная группа спектакля «Река Потудань» Псковского театра драмы во главе с художественным руководителем театра Дмитрием Месхиевым едут на церемонию вручения премии «Золотая маска». Церемония состоится в Москве, на сцене Большого театра, 16 апреля в 19.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

«Река Потудань» - это экспериментальный спектакль по одноимённой повести Андрея Платонова. Постановка молодого режиссёра Сергея Чехова необычна как по исполнению, так и для восприятия. На протяжении полутора часов актёры не произносят ни единого слова - текст записан в тон-студии и транслируется в зал. На сцене лишь пластические этюды на фоне электронной музыки и игры света.