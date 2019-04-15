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Культура

Создатели спектакля «Река Потудань» отправились на «Золотую маску» в Москву

15 апреля 2019 года, 16:22

Постановочная группа спектакля «Река Потудань» Псковского театра драмы во главе с художественным руководителем театра Дмитрием Месхиевым едут на церемонию вручения премии «Золотая маска». Церемония состоится в Москве, на сцене Большого театра, 16 апреля в 19.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

«Река Потудань» - это экспериментальный спектакль по одноимённой повести Андрея Платонова. Постановка молодого режиссёра Сергея Чехова необычна как по исполнению, так и для восприятия. На протяжении полутора часов актёры не произносят ни единого слова - текст записан в тон-студии и транслируется в зал. На сцене лишь пластические этюды на фоне электронной музыки и игры света.

26 марта президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Сергею Чехову премию для молодых деятелей культуры.
Фото kremlin.ru
Напомним, что 31 марта и 1 апреля псковский спектакль «Река Потудань» был показан на основной конкурсной программе премии «Золотая маска» в «Гоголь – центре» и получил хорошие отзывы столичной публики. А заслуги молодого режиссера в отечественном театральном искусстве уже оценены на самом высоком уровне.
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