Директор «Экопрома» ответит на вопросы по уборке мусора в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 16 апреля, в 12:00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция директора компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергея Пайста.

Спикер расскажет об итогах работы регоператора с начала года, появлении нового оборудования и техники, работе с квитанциями на оплату услуг по уборке и вывозу отходов, взаимодействии регоператора с подрядными организациями.

Свои вопросы Сергею Пайсту вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.