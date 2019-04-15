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Общество

Псковичи смогут подняться на колокольню Троицкого собора и побыть звонарями

15 апреля 2019 года, 14:37

Всех желающих псковичей приглашают присоединиться к традиционному Пасхальному перезвону.

- Обычно путь на колокольню прихожанам закрыт. Подняться сюда могут лишь служители храма – так гласит церковный устав. Исключение делается лишь раз в году, - сообщили «Псковской правде» в городском молодежном центре. - В течение недели после Пасхи, а в этом году с 28 по апреля по 5 мая, двери колокольни открыты для любого желающего. Считается, что, побывав здесь, христиане возвещают о воскрешении Христа.

В воскресенье, 28 апреля, в полдень первыми ударят колокола Троицкого собора псковского кремля, а затем перезвон подхватят в других центральных храмах города.

Для участия в мероприятии нужно записаться в теме сообщества Пасхального фестиваля ВКонтакте.

Количество мест ограничено вместимостью колоколен храмов.

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