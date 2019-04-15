Благодаря вмешательству прокуратуры, сирота получила благоустроенную квартиру в Пскове

Прокуратура Пскова помогла сироте получить благоустроенное жилье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что администрация города не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она вынуждена была длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

Городской прокурор обратился в суд с иском к администрации города об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Сейчас сирота обеспечена благоустроенной квартирой в Пскове.