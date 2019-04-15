Псковичи могут получить бесплатные билеты на финал конкурса «Лидер года»

В четверг, 18 апреля, в 19.00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится финал конкурса «Лидер года». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В четверг, 18 апреля, в 19.00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится финал конкурса «Лидер года». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Конкурс «Лидер года» — это уникальная практика по формированию резерва управленческих кадров в регионе, поэтому дальнейшую работу мы будем вести не только с победителями, но и со всеми участниками конкурса.
Бесплатные билеты на мероприятие можно получить в кассе театра.