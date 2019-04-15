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Общество

Псковичи могут получить бесплатные билеты на финал конкурса «Лидер года»

15 апреля 2019 года, 12:00

В четверг, 18 апреля, в 19.00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится финал конкурса «Лидер года». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Защищать свои проекты предстоит десяти сильнейшим конкурсантам. По итогам испытания эксперты и члены жюри выберут пятерых победителей, которые смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Конкурс «Лидер года» — это уникальная практика по формированию резерва управленческих кадров в регионе, поэтому дальнейшую работу мы будем вести не только с победителями, но и со всеми участниками конкурса.

Алена Трунова, первый заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области
Напомним, по итогам заявочной кампании на конкурс поступило 308 анкет. В результате отборочных мероприятий 33 человека были допущены к предзащите проектов, в ходе которой в финал вышли 10 человек.

Бесплатные билеты на мероприятие можно получить в кассе театра.

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