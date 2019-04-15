Великолучанка украла у посетительницы магазина более 30 тысяч рублей

В городе на Ловати задержана местная жительница, подозреваемая в краже денег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Великих Луках 11 апреля в магазине по улице Некрасова у 22-летней жительницы Великолукского района из сумки были похищены более 30 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.

По «горячим следам» полицейским удалось выйти на след подозреваемой. Ею оказалась безработная, судимая великолучанка, 1998 года рождения. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.