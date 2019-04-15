Светлана Пантелеева: Молодость, красота, энергия всегда в тренде

Эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Светлана Пантелеева провела урок красоты для апрельской участницы «Модной революции» Марины Дмитриевой.

- Молодость, красота, энергия всегда в тренде. Мы прошли тестирование кожи с помощью специального приложения SkinExpert , которое создала компания «Орифлэйм», чтобы подобрать максимально эффективный комплексный уход за лицом. Каждая серия NovAge направлена на решение конкретных проблем кожи в любом возрасте, - говорит Светлана. - Мы провели с Мариной сессию по уходу за лицом с помощью комплексного инновационного ухода: очищение и тоник 2 в 1, крем для век, попробовали сыворотку и дневной крем. Марина осталась очень довольна. Наша героиня - медицинский работник, и, конечно, мы не могли обойти такую важную тему, как здоровье. Мы обсудили, как важно вкладывать в свою красоту, и поговорили о профилактике здоровья. Шведский бренд рекомендует красоту снаружи и изнутри. Предлагает продукцию Велнэс: витаминно-минеральный комплекс , коктейли для ежедневного рациона. Желаю Марине красоты, оптимизма и радости!

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь.