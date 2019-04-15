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Спорт

Тысячи людей окунулись в виртуальную реальность на киберфестивале «Кубок Простории»

15 апреля 2019 года, 10:42

Подведены итоги киберфестиваля «Кубок Простории», который состоялся в Пскове 13 апреля. Соревнования шли по дисциплинам Dota 2, Hearthstone, FIFA 2019, Counter-Strike, Clash Royale. Участники турнира получат спортивные разряды, а победители будут представлять наш регион на Чемпионате России, сообщил «Псковской правде» специалист по связям с общественностью ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Денис Бахтин.

В соревнованиях приняло участие более 200 киберспортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова и практически всех городов и районов Псковской области.
Киберфестиваль вызвал большой интерес среди жителей и гостей города. Мероприятие посетило более двух тысяч человек. Трансляции велись в течение всего дня на большом экране центральной площадки. Практически во всех дисциплинах до конца держалась интрига и зрители до последнего не могли предугадать кто возьмёт трофей.

Киберфестиваль прошел успешно, нашел много позитивных откликов у гостей и участников. Все интерактивные площадки пользовались большой популярностью, люди оценили широкие возможности спортивно-развлекательного парка «Простория». Энергетика и хорошие впечатления дают нам стимул для дальнейшего развития фестиваля как важной площадки работы с молодежью.


Василий Демидов,
директор СРП «Простория», председатель федерации компьютерного спорта Псковской области 

Особенностью соревнований в этом году стала насыщенная интерактивная программа для зрителей. Впервые в Пскове были проведены соревнования по набирающему популярность новому формату игры в футбол «Панна-футбол» (поединки один на один на небольшой огороженной площадке). Для гостей были организованы косплей, коптеры, страйкбол, VR-рисование, настольные игры, 3D-принтеры, аэрохоккей.

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