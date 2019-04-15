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Общество

Два дополнительных поезда с 30 апреля запустят между Псковом и Дно

15 апреля 2019 года, 10:34

Для удобства передвижения жителей Псковского региона в дачный период по маршрутам Псков – Дно и Дно – Псков с 30 апреля по 31 октября будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Расписание

- Поезд № 6659 будет ходить по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из Дно в 17:30. Прибытие в Псков в 20:15.

- Поезд № 6660 будет ходить по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Отправление из Пскова в 08:15. Прибытие в Дно 11:05.

СПРАВКА

С 1 по 30 мая расписание этих поездов измениться. Подробности вы можете найти на станциях и вокзала, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

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