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Культура

Во время санитарных дней в Михайловском завершат ремонт «зеленой беседки» у «Аллеи Керн»

14 апреля 2019 года, 12:20

Уже завтра, в понедельник, 15 апреля, музей-усадьбу «Михайловское» в Государственном Пушкинском Заповеднике закроют на санитарные дни. Как сообщила корреспонденту «Псковской правды» пресс-атташе музея-заповедника Лидия Токарева, до 19 апреля включительно здесь будут проводить генеральную уборку: мыть окна в доме поэта и во флигелях, просушивать и проветривать помещения и экспонаты, проводить другие работы. То есть, выполнять необходимую, но совершенно невозможную в условиях постоянного туристического потока работу.

В уборке и вычинке после зимне-весенней непогоды нуждаются и отдельные участки усадебного парка. Кроме того, сотрудники лесопарковой службы в эти дни окончательно завершат ремонт «зелёной беседки» на выходе из знаменитой «Аллеи Керн». Эта шестиугольная площадка, воссозданная почти двадцать лет назад по плану усадьбы XVIII века, на уходящей неделе была заново расчищена и обсажена «живой стеной» — кустарниками бересклета.

Уже в следующие выходные музей-усадьба будет работать по обычному расписанию, а с 1 мая перейдёт на график «высокого сезона» (до 18.00 в воскресенье—пятницу и до 20.00 а в субботу).

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