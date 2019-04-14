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Общество / Образование

Ким Кардашьян и Джон Сноу написали «Тотальный диктант» в Пскове

14 апреля 2019 года, 11:48

В субботу, 13 апреля, Псковская область присоединилась к акции «Тотальный диктант». Его участники могли заранее зарегистрироваться на сайте проекта, чтобы потом узнать свои оценки. Как рассказали «Псковской правде» в общественной организации «Вечевой орден», проводившей акцию в нашем регионе, среди зарегистировавшихся оказались Джон Сноу, Канье Уэст и Ким Кардашьян. 

По данным Псковского агентства информации, на «отлично» справились» 33 человека.

Всего «Тотальный диктант» в Псковской области написали 340 человек. В 2019 году к проекту впервые присоединились Печоры, Порхов, Дно, Дедовичи, Невель и Остров. Как ранее сообщала «Псковская правда», в Пскове диктант написали на восьми площадках. В подготовке и проведении акции участвовали 50 волонтеров.

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