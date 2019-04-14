Александра Никифорова: Кедровая бочка помогает выводить шлаки и токсины

Одним из этапов преображения героини недавнего выпуска проекта «Псковской правды» «Модная революция» стала процедура в кедровой бочке.

«Кедровая бочка хороша для профилактики преждевременного старения, помогает выводить шлаки и токсины, оказывает на организм общеукрепляющий эффект, восстанавливает физические и душевные силы, также способствует снижению веса и очищению кожи», - рассказала Александра Никифорова, руководитель студии красоты «Lorraine».

Она сообщила, что эту процедуру можно делать и просто для удовольствия.

«Приятные ощущения, положительные эмоции, хорошее самочувствие и заряд бодрости после кедровой бочки гарантированы надолго», - уверена Александра Никифорова.

Отметим, студия красоты «Lorraine» располагается в Пскове на Рижском проспекте, 17 в торгово-развлекательном комплексей «Этажи», 4 эта. Телефон: 8 (8112) 61-01-62.