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Досуг

Александра Никифорова: Кедровая бочка помогает выводить шлаки и токсины

14 апреля 2019 года, 11:21

Одним из этапов преображения героини недавнего выпуска проекта «Псковской правды» «Модная революция» стала процедура в кедровой бочке.

«Кедровая бочка хороша для профилактики преждевременного старения, помогает выводить шлаки и токсины, оказывает на организм общеукрепляющий эффект, восстанавливает физические и душевные силы, также способствует снижению веса и очищению кожи», - рассказала Александра Никифорова, руководитель студии красоты «Lorraine».

Она сообщила, что эту процедуру можно делать и просто для удовольствия.

«Приятные ощущения, положительные эмоции, хорошее самочувствие и заряд бодрости после кедровой бочки гарантированы надолго», - уверена Александра Никифорова.

Отметим, студия красоты «Lorraine» располагается в Пскове на Рижском проспекте, 17 в торгово-развлекательном комплексей «Этажи», 4 эта. Телефон: 8 (8112) 61-01-62.

Процедуру можно делать и просто для удовольствия.
Фото Татьяны Родиной.

Напомним, героиней очередного выпуска «Модной революции» стала Марина Дмитриева из Пскова. Марине 53 года, она давно овдовела, но, к счастью, есть большая семья - две взрослые дочери и трое внуков. Тридцать пять лет Марина отдала сложной профессии – она медсестра в реанимационном отделении областной больницы. Всех своих родственников и друзей Марина всегда заряжала бодростью и оптимизмом. Но в последнее время стала отмечать, что силы на исходе. Дочери Марины решили, что маме срочно нужна перезагрузка, и устроили ей сюрприз – написали заявку на «Модную революцию». Полностью посмотреть преображение Марины и узнать советы всех участников команды, работавших над ее образом, можно ЗДЕСЬ.

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