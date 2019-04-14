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Происшествия

Псковским огнеборцам пришлось за сутки тушить три дома и три бани

14 апреля 2019 года, 10:52

В Псковской области за минувшие сутки, согласно оперативной сводке ГУ МЧС России, произошло восемь техногенных пожаров. Горели три жилых дома, три бани и бесхозные постройки.

Так, 13 апреляя в 17:36 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в пустошкинскорй деревне Заболотно. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 17:44 поступило сообщение о возгорании бани в новосокольнической деревне Окни. На пожар выезжали 2 единицы техники, 5 человек.

В 20:10 поступило сообщение о возгорании бесхозных строений в деревне Полейковичи под Себежем. Тушить их отправились 1 единица техники, 3 человека.

В 20:18 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Партизанской в городе Дно. Для ликвидации огня привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 20:26 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения в деревне Глоты рядом с Псковом. На вызов отправились 4 единицы техники, 10 человек.

В 21:46 поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме по ул. Заречной в поселке Палкино. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 23:20 поступило сообщение о возгорании в бане в палкинской деревне Бараново. Туда выехали 3 человека на 1 пожарной машине.

Уже 14 апреля в 4:30 поступило сообщение о возгорании бани в порховской деревне Требеха. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

ВАЖНО

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.

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