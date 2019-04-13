Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество / Образование

Два «умника» и три «умницы» из Псковской области будут бороться за возможность учиться в МГИМО

13 апреля 2019 года, 10:04

В регионе прошел региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Участие в нем приняли 19 десятиклассников из восьми районов области и города Пскова.

Повезло пятерым. Юлия Егорова (Псковский таможенно-правовой лицей), Кристина Савина (Естественно-математический лицей Пскова), Николай Блинов (Локнянская средняя школа), Антон Костюкевич (Островская школа №1) и Анастасия Торгуд (ПТЛ) приглашены в Москву на финальные испытания. Один из них, в случае победы, будет принят в МГИМО вне конкурса.

Тема олимпиады этого года была приурочена ко Дню космонавтики и посвящена космосу.

Жюри регионального этапа по традиции возглавил автор и ведущий всероссийской олимпиады Юрий Вяземский. Перед конкурсом он провел встречи со студентами Псковского государственного университета и школьниками, их родителями и педагогами в лицее № 4.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы