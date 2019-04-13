Два «умника» и три «умницы» из Псковской области будут бороться за возможность учиться в МГИМО

В регионе прошел региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Участие в нем приняли 19 десятиклассников из восьми районов области и города Пскова.

Повезло пятерым. Юлия Егорова (Псковский таможенно-правовой лицей), Кристина Савина (Естественно-математический лицей Пскова), Николай Блинов (Локнянская средняя школа), Антон Костюкевич (Островская школа №1) и Анастасия Торгуд (ПТЛ) приглашены в Москву на финальные испытания. Один из них, в случае победы, будет принят в МГИМО вне конкурса.

Тема олимпиады этого года была приурочена ко Дню космонавтики и посвящена космосу.

Жюри регионального этапа по традиции возглавил автор и ведущий всероссийской олимпиады Юрий Вяземский. Перед конкурсом он провел встречи со студентами Псковского государственного университета и школьниками, их родителями и педагогами в лицее № 4.