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Культура / Событие

Конкурс на создание музыки к гимну Псковской области продлен

13 апреля 2019 года, 09:50

Работы можно присылать до 1 июня. Такое решение было принято на заседании Геральдического совета. Связано оно с тем, что написать музыку к готовому тексту, по словам самих конкурсантов, довольно сложно и отведенного времени для этого явно не хватает.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Первые заявки уже поступили, есть даже из-за рубежа.

- Среди участников - в основном профессионалы, но есть и любительские произведения, что говорит о том, что псковичи откликаются на возможность проявить себя, - сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.

Основные требования: музыка должна быть торжественной, эмоциональной и яркой, удобной для исполнения хоровыми коллективами любого уровня.

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