Анна Иванова: Есть можно все и вовсе не нужно изводить себя голодными диетами

Персональный инструктор по фитнесу и бодибилдингу Анна Иванова второй раз участвует в проекте «Модная революция». Для нашей героини Марины Дмитриевой она разработала план питания.

- Работу с Мариной мы начали с веса 90 килограммов, - рассказывает она. - Я разработала для нее план питания, с учетом всех пожеланий и потребностей. Ежедневно включали мороженое, шоколад, бутерброды и другие вкусности, которые любит каждый из нас. В качестве физической нагрузки, учитывая график работы и возможности героини, я предложила Марине пешие прогулки. За три недели ушло 4 килограмма. Очень легко и непринужденно мы пришли к весу 86 кг. А также поняли, что есть можно все и вовсе не нужно изводить себя ограничениями и голодными диетами.

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь.