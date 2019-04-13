Пять часов осталось до начала Тотального диктанта

Желающие проверить свою грамотность за парты сядут в 14.00 13 апреля.

В Пскове диктант можно написать на 8 площадках. К сожалению, на некоторых из них уже нет мест. Участников уже довольно много.

1) Центр Науки и спорта "Без предела" (Иркутский переулок, дом 2)

2) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина» (улица Толстого, дом 18)

3) МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова» (Сиреневый бульвар, дом 15)

4) МБОУ «ЦО «ППК» - 25 школа (улица Западная, дом 19) – регистрация закрыта

5) Клуб T.I.R. (улица Свердлова, дом 52) – регистрация закрыта

6) Проектный офис «КОМАНДА 2018» (улица Некрасова, дом 19) – регистрация закрыта

7) Кофейня «Бодрый день» (улица Советская, дом 23) – регистрация закрыта

8) Псковский государственный университет, аудитория 63 (площадь Ленина, дом 2) – регистрация закрыта

Зарегистрироваться на площадки можно на официальном сайте: totaldict.ru/pskov/#/stages

В этом году текст в Пскове прочтут: преподаватель факультета русской филологии и иностранных языков Лариса Яковлевна Костючук, Светлана Викторовна Лукьянова, Вадим Константинович Андреев, корреспондент ГТРК «Псков» Дабришюте Дина Пятро, преподаватели Псковского государственного университета.

Председатель экспертной комиссии Тотального диктанта в городе Пскове - заведующая кафедрой русского языка и русского языка как иностранного Лариса Михайловна Попкова.

Генеральным партнёром акции «Тотальный диктант» является компания Berlingo. Региональные партнёры: Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден», Псковское региональное отделение ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», типография «Псковское возрождение», Проектный офис «Команда 2018», сеть магазинов «Канцпарк» и Псковский государственный университет.

Официальный координатор Тотального диктанта в городе Пскове – Родина Ольга Александровна, контактный телефон +7 (911) 883-73-70.

Кроме Пскова, в этом году Тотальный Диктант напишут в Печорах, Острове, Порхове, Невеле, Дедовичах, Великих Луках, Писковичах и Дно.