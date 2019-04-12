Поезда выйдут на маршрут «Псков-Рига-Таллин»

Международное сообщение между Псковом, столицами Латвии и Эстонии планируют возобновить в ближайшее время. Соответствующие переговоры проводятся властями Псковской области с руководством РЖД, сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью агентству «Диалог».
- Я думаю, что этот проект будет реализован в ближайшем будущем, - сказал он.
Глава региона уточнил, что это позволит увеличить двусторонний туристический поток, «у которого есть серьёзные перспективы для роста». Еще одним шагом в этом направлении станет запуск безвизового пересечения границы для туристов из Эстонии и Латвии. Сегодня подобная система действует в Приморском крае, есть надежда запустить ее и в Псковской области.
Поезда свяжут Псков и соседей
Фото ПАИ
- Это вопрос сложный, но безусловно перспективный, и мы его будем прорабатывать, - отметил Михаил Ведерников.