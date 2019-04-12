Поезда выйдут на маршрут «Псков-Рига-Таллин»

Международное сообщение между Псковом, столицами Латвии и Эстонии планируют возобновить в ближайшее время. Соответствующие переговоры проводятся властями Псковской области с руководством РЖД, сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью агентству «Диалог».

- Я думаю, что этот проект будет реализован в ближайшем будущем, - сказал он.