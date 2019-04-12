Михаил Ведерников: В каждом районе Псковской области есть потенциал для туризма

Развитие туризма в Псковской области — это целая система вызовов и ответов, считает губернатор Михаил Ведерников. В интервью порталу «Диалог» глава региона отметил, что «в каждом районе есть потенциал для туристического кластера».

С одной стороны, в Псковской области богатое наследие — более двух с половиной памятников архитектуры, культуры и истории, напомнил он, «с другой стороны, не все они включены в туристические маршруты и требуют финансирования для содержания» и «зачастую нет средств даже на консервацию объектов – что, конечно, имеет свои негативные последствия».

При этом Михаил Ведерников напомнил, что при поддержке автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» «планируется привлечь в течение 5 лет порядка 12 млрд рублей на восстановление более чем 20 объектов». «Это колоссальная помощь региону, которая сегодня имеет принципиальное значение», - подчеркнул он.

Псковский губернатор также отметил важность развития паломнического туризма, для чего надо развивать необходимую инфраструктуру. «Весной решим вопрос транспортной связи между Псковом и Печорами... Недавно был тестовый запуск «Ласточки» по этому маршруту», - напомнил он.