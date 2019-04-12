Михаил Ведерников: В каждом районе Псковской области есть потенциал для туризма

Развитие туризма в Псковской области — это целая система вызовов и ответов, считает губернатор Михаил Ведерников. В интервью порталу «Диалог» глава региона отметил, что «в каждом районе есть потенциал для туристического кластера».
Развитие туризма в Псковской области — это целая система вызовов и ответов, считает губернатор Михаил Ведерников. В интервью порталу «Диалог» глава региона отметил, что «в каждом районе есть потенциал для туристического кластера».
При этом Михаил Ведерников напомнил, что при поддержке автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» «планируется привлечь в течение 5 лет порядка 12 млрд рублей на восстановление более чем 20 объектов». «Это колоссальная помощь региону, которая сегодня имеет принципиальное значение», - подчеркнул он.
Псковский губернатор также отметил важность развития паломнического туризма, для чего надо развивать необходимую инфраструктуру. «Весной решим вопрос транспортной связи между Псковом и Печорами... Недавно был тестовый запуск «Ласточки» по этому маршруту», - напомнил он.