Михаил Ведерников назвал главную задачу региона на 10 лет

Отвечая на вопрос журналиста «как бы вы видели себе регион через 10 лет», губернатор отметил, что «региону критически не хватает собственных средств и рабочих мест», «поэтому за 10 лет основная задача – качественно расширить экономические возможности Псковской области».

Псковский губернато назвал наиболее перспективными сферами для этого промышленность, в частности, электротехнический кластер в Великих Луках и особую экономическую зону «Моглино», а также туризм.

«У меня есть основания считать, что нам удастся многое сделать для их развития, - подчеркнул Михаил Ведернков. - Нормальная транспортная инфраструктура, безвизовый режим для соседних стран, якорные проекты вроде «Титан-Полимера», инвестиционная площадка на базе Дедовичской ГРЭС, вторая очередь «Криогаза» – многие эти проекты в случае успешной реализации могут качественно изменить обстановку в Псковской области. И, возможно, даже быстрее, чем за 10 лет».