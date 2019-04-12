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Экономика

Михаил Ведерников назвал главную задачу региона на 10 лет

12 апреля 2019 года, 18:43

Качественно расширить экономические возможности Псковской области, так обозначил главную задачу губернатор Михаил Ведерников в интервью петербургскому порталу «Диалог».

Отвечая на вопрос журналиста «как бы вы видели себе регион через 10 лет», губернатор отметил, что «региону критически не хватает собственных средств и рабочих мест», «поэтому за 10 лет основная задача – качественно расширить экономические возможности Псковской области».

Михаил Ведерников обозначил стратегические приоритеты развития региона
Фото Андрея Степанова
Псковский губернато назвал наиболее перспективными сферами для этого промышленность, в частности, электротехнический кластер в Великих Луках и особую экономическую зону «Моглино», а также туризм.

«У меня есть основания считать, что нам удастся многое сделать для их развития, - подчеркнул Михаил Ведернков. - Нормальная транспортная инфраструктура, безвизовый режим для соседних стран, якорные проекты вроде «Титан-Полимера», инвестиционная площадка на базе Дедовичской ГРЭС, вторая очередь «Криогаза» – многие эти проекты в случае успешной реализации могут качественно изменить обстановку в Псковской области. И, возможно, даже быстрее, чем за 10 лет».

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