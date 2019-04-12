Лучших педагогов определили в Псковской области

В Псковской области завершились региональные этапы конкурсов по определению лучших педагогов. Учитель истории и обществознания Серёдкинской средней школы Данил Москаленко стал лучшим в конкурсе «Учитель года России – 2019». Второе и третье место соответственно заняли учитель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов и учитель иностранного языка школы №11 Пскова Татьяны Пикаловой.

В конкурсе «Воспитатель года России - 2019» первой стала воспитатель Бежаницкого детского сада «Ромашка» Регина Кузьмина. Второе место завоевала учитель-логопед детского сада № 20 Великих Лук Александра Шлемина, третье - учитель-логопед из Псковского детского сада № 32 «Чебурашка» Анна Вокина.

Победителем среди работников средних профессиональных образовательных учреждений «Мастер года – 2019» стала преподаватель Псковского агроколледжа Надежда Дормидонтова. Второе место - у преподавателя Псковского кооперативного техникума Станислава Гереньша, третье — у мастера производственного обучения по профессии «Сварщик» того же колледжа Александра Сойма.

Напомним, теперь победители поедут на федеральную часть профессиональных конкурсов.

В этом году в конкурсах поучаствовали более сорока педагогов из 19 муниципалитетов