Псковичи смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью банковской карты или смартфона

Пока возможность платить за проезд с помощью банковских карт и смартфонов с наличием сервисов мобильных платежей появилась только у пассажиров городского автобусного маршрута № 11.

Псковичи смогут оплачивать проезд в городских автобусах бесконтактными банковскими картами. Как передает корреспондент «Псковской правды», проект по обеспечению бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте запустили сегодня в тестовом режиме.

- Это достаточно хороший сервис по оплате проезда. Для оплаты проезда применяется банковские терминалы, они имеют все степени защиты. Это обычное оборудование, которое применяется во всех торговых точках, - сообщил и.о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.

По его словам, услуга в качестве пилотного проекта тестируется на автобусах 11-го маршрута. А затем будет распространена на все городские автобусы:

- Дальше пойдем по пассажиронасыщенным маршрутам: Печоры, Гдов, Остров. И будем распространять услугу по всему региону. Надеемся, что к Ганзе на большей части маршрутов можно будет использовать банковские карты.

По словам руководителя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина, данная система не очень сложна в реализации:

- Работы велись достаточно давно. Сейчас мы тестируем эту систему на одном маршрутке, но в перспективе все будет охвачено бесконтактной оплатой. Любые нововведения важны для региона, это современные технологии, которыми мы пользуемся в магазинах и других местах. Мы понимаем, что банковская карта неотъемлемая часть нашей жизни. Также современные технологии позволяют оплачивать через телефон. Т.е. любой гражданин нашего города может пользоваться данной системой, не беря с собой наличные средства. Это облегчит жизнь наших граждан.