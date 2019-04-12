Екатерина Дементьева: Прическе необходимы динамика и объем

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy Екатерина Дементьева рассказала как работала над образом апрельской участницы проекта "Модная революция" Марины Дмитриевой.

- В данном случае стоит убрать длину волос, поскольку волосы снизу слишком истощены и не добавляют красоты. Однако короткая стрижка Марине не подойдет. Ей необходимы динамика и объем, за счет этого волосы будут смотреться более плотными и образ станет современным, - говорит Екатерина. -У такой стрижки существуют варианты укладки, Марина сама сможет выбрать наиболее подходящий случаю. Я показала героине, как правильно укладывать волосы и как за ними ухаживать. Во время окрашивания я уделила большое внимание уходу, чтобы волосы выглядели здоровыми. Цвету Марины не хватало яркости, я выбрала насыщенный и переливающийся теплый оттенок блонд, потому как он очень освежает и добавляет зрительного объема волосам.. Такой цвет делает образ более «дорогим» и стильным.

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь.



