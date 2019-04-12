«Диктант Победы» в Псковской области пройдет на трёх площадках

«Диктант Победы» в Псковской области пройдет 7 мая в 12 часов. Акция приурочена к Дню Победы и проводится «Единой России» в рамках проекта «Историческая память». Участники диктанта проверят свои знания о Великой Отечественной войне. За 45 минут им предстоит ответить на 20 вопросов.

Написать «Диктант Победы» можно будет на трех площадках в Пскове и Великих Луках: в проектном офисе «Команды 2018» на Октябрьском проспекте, в Псковском государственном университете в корпусе на пл. Ленина, 1 (аудитория №63) и в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (аудитория №217).

Проект «Единой России» «Историческая память» направлен на сохранение и реставрацию памятников истории и культуры.