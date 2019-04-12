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Политика / Выборы

Серавин рассказал о выборах будущего

12 апреля 2019 года, 09:56

Какими будут выборы будущего? Известный политический технолог Александр Серавин уверен – вскоре избиркомы уйдут в прошлое.

Об этом, в частности, говорится в докладе, который был подготовлен в преддверии рассмотрения Госдумой законопроекта о «цифровых участках».

Александр Серавин убежден, что в стране давно сформировался спрос на технологию электронных выборов
Фото Kavtoday.ru
«Спрос на технологические решения для политического участия граждан очень высок, особенно среди новых поколений. С дальнейшим развитием и «удешевлением» новых технологий все больше аспектов политического процесса будет переходить на новые технологии», - подчеркнул Александр Серавин.

Насколько отдаленное это будущее, и где его контуры проступают уже сегодня можно ознакомиться в новом обзоре «Современные технологии в электоральных процессах». По мнению Серавина, вскоре проголосовать можно будет не отходя от компьютера.

Отметим, что ежегодно на выборы разного уровня тратится от 50 до 100 млрд рублей. Переход на электронное голосование удешевит процесс в десятки.

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