В крови у мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, обнаружили алкоголь

В Пскове продолжается расследование уголовного дело по факту гибели 6-летней девочки под колёсами мотоцикла на улице Энтузиастов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Эксперты огласили результаты медицинской экспертизы крови водителя мотоцикла. В образце крови обнаружено 1,3 промилле алкоголя, что является лёгкой степенью опьянения.

- Как только состояние здоровья подозреваемого позволит ему покинуть больницу, следственные действия с ним будут продолжены, а также будет заявлено ходатайство в суд об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе ведомства.

По медицинским данным, легкая степень опьянения наступает в первые минуты после того, как было выпито спиртное. Характеризуется ощущением тепла во всем теле. Мышцы расслабляются, улучшается настроение. Человек становится очень активным, ему весело и хорошо. Он легко и непринужденно общается, хвастается, чувствует уверенность в себе и во всем. Но в процессе разговора может не контролировать себя.

Кроме того, при такой степени опьянения водитель может вести себя на дороге самонадеянно и нахально. Он не понимает, что очень плохо видит. Кроме того, что ухудшается зрение, полностью теряется равновесие, нарушается координация. Стиль вождения очень рискованный. Человек за рулем совсем не ориентируется в пространстве, что может стать причиной серьезных последствий.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов 6-летняя девочка угодила под колеса мотоцикла. 33-летний водитель мотоцикла «Honda» не сумел вовремя затормозить и сбил маленькую девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался в Детской областной больнице от полученных травм.