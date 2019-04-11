Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Происшествия

В крови у мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, обнаружили алкоголь

11 апреля 2019 года, 17:42

В Пскове продолжается расследование уголовного дело по факту гибели 6-летней девочки под колёсами мотоцикла на улице Энтузиастов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Эксперты огласили результаты медицинской экспертизы крови водителя мотоцикла. В образце крови обнаружено 1,3 промилле алкоголя, что является лёгкой степенью опьянения.

- Как только состояние здоровья подозреваемого позволит ему покинуть больницу, следственные действия с ним будут продолжены, а также будет заявлено ходатайство в суд об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе ведомства.

По медицинским данным, легкая степень опьянения наступает в первые минуты после того, как было выпито спиртное. Характеризуется ощущением тепла во всем теле. Мышцы расслабляются, улучшается настроение. Человек становится очень активным, ему весело и хорошо. Он легко и непринужденно общается, хвастается, чувствует уверенность в себе и во всем. Но в процессе разговора может не контролировать себя.

Кроме того, при такой степени опьянения водитель может вести себя на дороге самонадеянно и нахально. Он не понимает, что очень плохо видит. Кроме того, что ухудшается зрение, полностью теряется равновесие, нарушается координация. Стиль вождения очень рискованный. Человек за рулем совсем не ориентируется в пространстве, что может стать причиной серьезных последствий.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов 6-летняя девочка угодила под колеса мотоцикла. 33-летний водитель мотоцикла «Honda» не сумел вовремя затормозить и сбил маленькую девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался в Детской областной больнице от полученных травм.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Гибель девочки в Пскове из-за мотоциклиста
В псковской больнице умерла девочка, сбитая мотоциклистом на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенку было шесть лет.

Происшествия
10 апреля 17:32

Убил по пути

Псковский браконьер подстрелил беременную самку лося, носившую двух детёнышей

Происшествия / ДТП
8 апреля 13:53

Мама 6-летней Верочки: Мотоциклист сбил дочку, пытаясь спасти себя

«Псковская правда» связалась с мамой погибшей девочки

Происшествия
26 марта 14:18

Огонь не пощадил иконы

Храму на родине Патриарха Московского и всея Руси Тихона в Кунье нужна помощь