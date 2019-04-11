Александр Котов: Прочность государства зависит от разумного баланса в системе власти

«Прочность государства зависит от разумного баланса в системе власти, взаимодействия законодательной и исполнительной власти», - заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на торжественном заседании 11 апреля в честь 25-летия регионального парламента. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Спикер регионального парламента напомнил коллегам и гостям, что 25 лет назад – 8 апреля 1994 года – состоялась первая сессия первого в истории области законодательного органа:

«Это небольшой отрезок времени в масштабах истории, но если посмотреть, сколько событий произошло, то нельзя недооценить важность пройденного пути. Самыми трудными были первые шаги».

Александр Котов отметил, что ответственность депутатов за принятые решения остается неизменной и это объединяет всех, кто получил депутатский мандат.

«Уверен, что авторитет законодательного органа власти в регионе будет только укрепляться, и поздравил с 25-летним юбилеем всех, кто причастен к созданию и работе Псковского областного Собрания», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, областное Собрание депутатов как высший орган законодательной власти Псковской области приступило к работе 8 апреля 1994 года. Оно стало правопреемником Псковского областного Совета народных депутатов.