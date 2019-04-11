Александр Козловский: Псковские депутаты укрепляют традиции российского парламентаризма

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский 11 апреля на торжественном заседании поздравил региональный парламент с 25-летием со дня образования и выразил особые слова благодарности депутатам первого созыва, участвовавших в разработке основополагающих нормативно-правовых актов региона. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«Эти люди и сегодня содействуют укреплению традиций российского парламентаризма», - отметил он. Желаю всем депутатам неиссякаемой энергии и успехов».

По словам депутата Госдумы, Псковское областное Собрание прошло большой путь и успешно утвердилось как орган законодательной власти.

«Эти годы стали периодом становления и напряженной законотворческой работы», - добавил он.

Напомним, областное Собрание депутатов как высший орган законодательной власти Псковской области приступило к работе 8 апреля 1994 года. Оно стало правопреемником Псковского областного Совета народных депутатов.