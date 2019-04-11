Андрей Калинин: Накопленный опыт депутатов будет залогом плодотворной работы

Псковское областное Собрание депутатов прошло непростой путь становления и состоялось как эффективно работающий орган законодательной власти. Об этом на торжественном заседании в честь 25-летия регионального парламента от лица аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе заявил главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин.

По его словам, высокие личные и деловые качества депутатов, накопленный опыт были и будут залогом для плодотворной работы законодательного органа.

«Накоплен серьезный опыт законотворческой деятельности, разработан нормативно-правовой фундамент региона, обеспечивающий защиту прав и интересов жителей, – приводит слова Андрей Калинина Псковское агентство информации.

Главный федеральный инспектор по Псковской области поблагодарил депутатов за добросовестную работу и пожелал новых успехов в законотворческой деятельности.

Напомним, областное Собрание депутатов как высший орган законодательной власти Псковской области приступило к работе 8 апреля 1994 года. Оно стало правопреемником Псковского областного Совета народных депутатов.