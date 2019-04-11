Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Политика

Андрей Калинин: Накопленный опыт депутатов будет залогом плодотворной работы

11 апреля 2019 года, 16:39

Псковское областное Собрание депутатов прошло непростой путь становления и состоялось как эффективно работающий орган законодательной власти. Об этом на торжественном заседании в честь 25-летия регионального парламента от лица аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе заявил главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин.

По его словам, высокие личные и деловые качества депутатов, накопленный опыт были и будут залогом для плодотворной работы законодательного органа.

«Накоплен серьезный опыт законотворческой деятельности, разработан нормативно-правовой фундамент региона, обеспечивающий защиту прав и интересов жителей, – приводит слова Андрей Калинина Псковское агентство информации.

Главный федеральный инспектор по Псковской области поблагодарил депутатов за добросовестную работу и пожелал новых успехов в законотворческой деятельности.

Напомним, областное Собрание депутатов как высший орган законодательной власти Псковской области приступило к работе 8 апреля 1994 года. Оно стало правопреемником Псковского областного Совета народных депутатов.

КСТАТИ

В номере «Псковской правды – Вече» от 10 апреля вышел специальный выпуск проекта «Машина времени», который посвящен 25-летию Псковского областного Собрания депутатов и истории его формирования.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Партии
3 апреля 17:33

«Юра, мы всё…»: Псковским коммунистам рост экономики, кажется, не нужен

Обком КПРФ в роли собаки на сене

Политика / Партии
25 марта 17:24

Политические полимеры

Вопрос о строительстве «Титана-полимера» из области экономической целесообразности псковская оппозиция уводит в сферу политического популизма

Политика / Партии
18 марта 12:23

Коммунисты зажали уши

Для КПРФ выживание становится дороже развития региона?