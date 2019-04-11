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Политика

Михаил Ведерников: Действующий 6-й созыв депутатов имеет все возможности войти в историю

11 апреля 2019 года, 16:28

В четверг, 11 апреля, в Пскове состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию со дня образования Псковской областного Собрания депутатов. В зале собрались действующий и бывшие депутаты, сотрудники и ветераны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

С юбилейной датой присутствующих поздравил глава региона Михаил Ведерников.

С тех пор неоднократно менялся депутатский корпус, председатели Собрания, фракции, но ваша роль в созидательных процессах остается такой же принципиальной и значимой. Во многом это и есть традиция, и культура современной законодательной власти региона, которая уходит корнями глубоко вглубь веков, к принятой 622 года назад Псковской судной грамоте.

Я рад видеть в вашем лице надежного партнера в нашем общем деле — улучшении жизни в Псковской области. Каждый созыв запомнится определенным вкладом в развитие региона. Но я уверен, что ныне действующий 6-й созыв имеет все возможности войти в историю как команда, которая внесла вклад в реализацию национальных проектов в Псковской области. От души благодарю вас за конструктивную работу.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Отметим, что на торжественном заседании присутствовали бывшие губернаторы Псковской области Владислав Туманов, Евгений Михайлов и Михаил Кузнецов.

Напомним, областное Собрание депутатов как высший орган законодательной власти Псковской области приступило к работе 8 апреля 1994 года. Оно стало правопреемником Псковского областного Совета народных депутатов.

КСТАТИ

В номере «Псковской правды – Вече» от 10 апреля вышел специальный выпуск проекта «Машина времени», который посвящен 25-летию Псковского областного Собрания депутатов и истории его формирования.

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