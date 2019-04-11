Михаил Ведерников: Действующий 6-й созыв депутатов имеет все возможности войти в историю

С тех пор неоднократно менялся депутатский корпус, председатели Собрания, фракции, но ваша роль в созидательных процессах остается такой же принципиальной и значимой. Во многом это и есть традиция, и культура современной законодательной власти региона, которая уходит корнями глубоко вглубь веков, к принятой 622 года назад Псковской судной грамоте.

Я рад видеть в вашем лице надежного партнера в нашем общем деле — улучшении жизни в Псковской области. Каждый созыв запомнится определенным вкладом в развитие региона. Но я уверен, что ныне действующий 6-й созыв имеет все возможности войти в историю как команда, которая внесла вклад в реализацию национальных проектов в Псковской области. От души благодарю вас за конструктивную работу.