Девушку из Пыталовского района задержали за кражу спортивной куртки из магазина

Сразу двух подозреваемых в преступлении установили великолукские полицейские за минувшие сутки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 10 апреля в магазине по улице Гражданской в городе на Ловати неизвестный мужчина похитил у 37-летней посетительницы мобильный телефон и скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Полицейские оперативно установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался безработный, ранее судимый великолучанин, 1986 года рождения. Похищенное изъято. Ведется проверка.

И в тот же день вечером из торгового зала магазина на улице Вокзальной была похищена женская спортивная куртка. Экипаж ДПС, получив сообщение о преступлении, по «горячим следам» задержал подозреваемую - 23-летнюю жительницу Пыталовского района. Похищенная ею куртка изъята. Проводится проверка.