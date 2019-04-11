Завершились поиски псковича, пропавшего почти десять лет назад (ФОТО)

Псковские дорожные полицейские установили местного жителя, находившегося в федеральном розыске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Поиски 45-летнего Валерия Васильева были развернуты ещё в январе 2010 года . Родственники забили тревогу и мужчину объявили в федеральный розыск.

По имеющимся данным, 10 апреля в областном центре наряд ДПС остановил для проверки документов автомобиль «Рено». И выяснилось, что за рулём иномарки находился разыскиваемый Валерий Васильев.

Полицейские благодарят всех, кто помог в поисках этого гражданина.