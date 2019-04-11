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Общество

Завершились поиски псковича, пропавшего почти десять лет назад (ФОТО)

11 апреля 2019 года, 11:57

Псковские дорожные полицейские установили местного жителя, находившегося в федеральном розыске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Стражи порядка уже успели оповестить родственников пропавшего.
Фото пресс-службы областного УМВД.
Поиски 45-летнего Валерия Васильева были развернуты ещё в январе 2010 года. Родственники забили тревогу и мужчину объявили в федеральный розыск.

По имеющимся данным, 10 апреля в областном центре наряд ДПС остановил для проверки документов автомобиль «Рено». И выяснилось, что за рулём иномарки находился разыскиваемый Валерий Васильев.

Полицейские благодарят всех, кто помог в поисках этого гражданина.

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