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Общество

В России прекратят выдачу пластиковых карточек СНИЛС

11 апреля 2019 года, 11:34

Согласно нововведениям, на каждого гражданина открывается страховой номер индивидуального лицевого счета, по которому можно будет получить необходимые услуги.

Пластиковые карточки СНИЛС продолжают действовать, обменивать их не нужно.


Наталья Мельникова,
управляющий отделением ПФР по Псковской области 
Теперь согласно законодательству страховые свидетельства заменяются справкой, бумажной или электронной. Ее форма сейчас утверждается.

— Новые бумажные и электронные справки идентичны страховому свидетельству, на них та же информация, что и раньше была на свидетельстве, — говорит управляющий.

Стоит отметить, что отмена пластиковых страховых свидетельств коснется незарегистрированных в системе персонифицированного учета (тех, кто никогда не работал, в том числе новорожденных детей) и тех, кто потерял свой СНИЛС, либо тех, чья карточка пришла в негодность.

— Как и раньше, справка выдается в территориальном органе ПФР или в МФЦ. Изменения приняты для удобства людей, — делится Наталья Мельникова. — Электронную справку можно предъявлять в организациях, отправлять работодателю по электронной почте. А на формировании пенсионных прав новый формат регистрации в системе обязательного пенсионного страхования никак не отражается. 

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