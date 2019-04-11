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Общество

Заявки на участие в 6-м форуме социально-ориентированных НКО принимают ещё два дня

11 апреля 2019 года, 10:30

На шестой форум социально-ориентированных некоммерческих организация Псковской области «Содействие» зарегистрировались уже более 200 участников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Регистрация продлится до 12 апреля включительно. Желающим принять участие в форуме рекомендуют поспешить заполнить анкету на специальном сайте.

Напомним, форум откроется 19 апреля в спортивно-развлекательно центре «Простория». Для участников будут работать тематические площадки, пройдут семинары и дискуссия на важные для НКО темы.

С полной программой форума «Содействие» можно ознакомиться здесь.

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