Псковичи в социальных сетях порадовались за доходы семьи Ульяны Михайловой

«Молодец. На грязи сколько заработала!» - в Вконтакте жители Пскова обсуждают доходы семьи лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой.
В псковских группах в социальной сети появились репосты информации о доходах Ульяны Михайловой и ее супруга Александра, который является руководителем курорта «Хилово». Курорт, напомним, находится в собственности облсовпрофа.
За 2018 год супруги заработали 11,7 млн рублей, а за период, что Ульяна Михайлова возглавляет профсоюзы, более 47 млн рублей. Ежегодно доходы семьи росли на несколько миллионов рублей.
Образ общественной защитницы не вяжется со схемой извлечения доходов из собственности профсоюзов
Фото из социальных сетей
«Ну хоть кто-то больше стал зарабатывать», «Хорошо зарабатывают, а мы тут ноем о своем бедности», - иронично отмечают псковичи в соцсетях.
«Вот вам и защитники. Ни грамма совести у людей», - пишут пользователи в Вконтакте. - «На профсоюзах гребет. А выступает, как ярая защитница простого народа».