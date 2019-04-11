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Общество / Жизнь замечательных людей

Псковичи в социальных сетях порадовались за доходы семьи Ульяны Михайловой

11 апреля 2019 года, 10:24

«Молодец. На грязи сколько заработала!» - в Вконтакте жители Пскова обсуждают доходы семьи лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой.

В псковских группах в социальной сети появились репосты информации о доходах Ульяны Михайловой и ее супруга Александра, который является руководителем курорта «Хилово». Курорт, напомним, находится в собственности облсовпрофа.

Образ общественной защитницы не вяжется со схемой извлечения доходов из собственности профсоюзов
Фото из социальных сетей
За 2018 год супруги заработали 11,7 млн рублей, а за период, что Ульяна Михайлова возглавляет профсоюзы, более 47 млн рублей. Ежегодно доходы семьи росли на несколько миллионов рублей.

«Ну хоть кто-то больше стал зарабатывать», «Хорошо зарабатывают, а мы тут ноем о своем бедности», - иронично отмечают псковичи в соцсетях.

«Вот вам и защитники. Ни грамма совести у людей», - пишут пользователи в Вконтакте. - «На профсоюзах гребет. А выступает, как ярая защитница простого народа».

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