Псковичи в социальных сетях порадовались за доходы семьи Ульяны Михайловой

В псковских группах в социальной сети появились репосты информации о доходах Ульяны Михайловой и ее супруга Александра, который является руководителем курорта «Хилово». Курорт, напомним, находится в собственности облсовпрофа.

«Молодец. На грязи сколько заработала!» - в Вконтакте жители Пскова обсуждают доходы семьи лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой.

За 2018 год супруги заработали 11,7 млн рублей, а за период, что Ульяна Михайлова возглавляет профсоюзы, более 47 млн рублей. Ежегодно доходы семьи росли на несколько миллионов рублей.

«Ну хоть кто-то больше стал зарабатывать», «Хорошо зарабатывают, а мы тут ноем о своем бедности», - иронично отмечают псковичи в соцсетях.

«Вот вам и защитники. Ни грамма совести у людей», - пишут пользователи в Вконтакте. - «На профсоюзах гребет. А выступает, как ярая защитница простого народа».