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Общество / Экология

Сергей Пайст о качестве уборки мусора в Пскове: мы зададим вопросы «АСПО-Сервис»

10 апреля 2019 года, 18:11

Директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст отметил, что вопросы по соблюдению графика уборки мусора в Пскове действительно есть. «Надо разбираться, – заявил он. - Если где-то что-то не вывозится, не соответствует графику, мы, конечно, зададим вопросы непосредственному исполнителю контракта – «АСПО-Сервис». Эта компания является исполнителем контракта на вывоз мусора в областном центре.

Пайст сообщил, что еще перед новым годом проводилось совещание, на котором шла речь о сохранении в Пскове сложившегося порядка по вывозу ТКО. Предполагалось дополнить его графиком вывоза отхода из частного сектора.

Однако до сих пор не все, кто живет в частном секторе в Пскове «охвачен» услугой по вывозу мусора.

«Экопром» совместно с УГХ Пскова прорабатывает вопрос о дополнительных местах для установки дополнительных площадок для накопления мусора.

Сергей Пайст подчеркнул, что «Экопром» старается оперативно реагировать на обращения как жителей Пскова, так и юридических лиц, управляющих компаний по вывозу ТКО.

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