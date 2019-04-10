Задержан невельчанин, который хитрым способом через банкомат украл деньги у пенсионера

Задержан житель Невеля, подозреваемый в хищении денег банковской карты великолучанина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

10 марта в городе на Ловати в магазине на улице Вокзальной молодой человек подошел к находящемуся здесь банкомату. Чтобы перечислить деньги на свой мобильник он вставил в приемник свою банковскую карту, но эту операцию не завершил, вытащил карту и ушел.

А стоявший за ним 67-летний пенсионер, не подозревая подвоха, вставил в картоприемник свою карту. И с нее произошло списание 9 тысяч рублей, которые ушли на мобильник незнакомца. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Вскоре стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался 20-летний невельчанин.