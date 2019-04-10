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Происшествия

Задержан невельчанин, который хитрым способом через банкомат украл деньги у пенсионера

10 апреля 2019 года, 17:23

Задержан житель Невеля, подозреваемый в хищении денег банковской карты великолучанина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

10 марта в городе на Ловати в магазине на улице Вокзальной молодой человек подошел к находящемуся здесь банкомату. Чтобы перечислить деньги на свой мобильник он вставил в приемник свою банковскую карту, но эту операцию не завершил, вытащил карту и ушел.

А стоявший за ним 67-летний пенсионер, не подозревая подвоха, вставил в картоприемник свою карту. И с нее произошло списание 9 тысяч рублей, которые ушли на мобильник незнакомца. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Вскоре стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался 20-летний невельчанин.

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