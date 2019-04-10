Количество резюме от желающих работать на «Титан-Полимере» растёт с каждым днём

Не прошло и месяца, а в информационный центр «Титан-Полимера» поступило более сотни резюме от жителей Псковской области, желающих работать на предприятии. Об этом пишет Псковское агентство информации.

- Ежедневно в информационный центр приходят по несколько человек, интересующиеся вакансиями на будущем предприятии. Некоторые из них приносят с собой готовые резюме, - рассказала директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева.

Напомним, группа компаний «Титан» собирается построить комплекс по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. В работе предприятия будут задействованы 500 человек.

Перечень требуемых профессий и информацию о предприятии «Титан-Полимер» и заполнить резюме можно получить на сайте компании. Дополнительная информация по телефону: (8112) 333099.