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Экономика / Инвестиции

Псковичи активно интересуются работой на «Титан-Полимере»

10 апреля 2019 года, 15:36

В адрес «Титан-Полимер» продолжают поступать резюме от желающих работать на предприятии, которое появится в ОЭЗ «Моглино» под Псковом. По словам директора по коммуникациям компании Ольги Дементьевой, с начала открытия информационного офиса «Титан-Полимер» поступило уже более 100 заявлений от соискателей.

Информационный центр ООО «Титан-Полимер» открылся 18 марта 2019 года и работает в Пскове на ул. Ленина, 17 (3 этаж). В нем любой желающий может получить исчерпывающую информацию о проекте по созданию комплекса по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки, а также принести свое резюме. В электронном виде резюме можно заполнить на этом сайте.

Инвестиционный проект по строительству предприятия осуществляет ГК «Титан». Объем инвестиций — 13 млрд рублей. На предприятии будут работать 500 человек, в связи с этим перечень вакансий широк. В частности, на заводе будут востребованы аппаратчики операторов производств, лаборанты, слесари, электромеханики, нженерно-технические работники, менеджеры по снабжению, логистике и сбыту готовой продукции, инженеры КИП, IT-специалисты, представители других профессий.

Отметим, что строительство предприятия начнется только после получения всех необходимых разрешений и прохождения экспертиз, в том числе на экологическую безопасность.

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