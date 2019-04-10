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Культура

Псковичи могут стать участниками театральной акции в поддержку библиотек

10 апреля 2019 года, 13:01

20 апреля гостей и жителей Пскова приглашают на традиционную Всероссийскую акцию в поддержку библиотек, книги и чтения «Библионочь - 2019». Акция пройдёт с 17.00 до 20.00 по адресу: улица Вокзальная, дом 48, где на время ремонта располагается областная универсальная научная библиотека. Тема приближающейся Библионочи - «Весь мир – Театр!».

В программе:

- Театральные импровизации от студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского – Корсакова;

- Концерт – дивертисмент;

- Свободный поэтический и музыкальный микрофон;

- «Игры нашего двора»;

- Литературная игра «От театра к книге»;

- Квест;

- Настольные игры: «Коронация», «Нотр-Дам», «Зельеварение», «Диксит», «Русское лото»

- Визаж-мастерская «Создай свой образ»;

- Выставки книг.

Финалом вечера станет подведение итогов акции и вручение призов от спонсоров акции.

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