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Происшествия

За повторную пьянку за рулём жителям Порхова и Усвят грозит реальный срок

10 апреля 2019 года, 13:00

В Порхове и Усвятах дорожные полицейские установили пьяных водителей, которые ранее уже подвергались наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Порхове днем 9 апреля у дома по проспекту 25 Октября полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21102». Выяснилось, что легковушкой управлял нетрезвый местный житель, 1970 года рождения.

А в поселке Усвяты в тот же день по улице 1 Мая на автомашине «ВАЗ-21093» следовал 45-летний мужчина, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По этим фактам проводятся проверки.

Напомним, что пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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